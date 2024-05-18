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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г знеболюючий - Дніпро (Дніпропетровськ) (61899) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
47,21
Економія: -6,80 грн
40,41 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4)
39,67
Економія: -5,34 грн
34,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
37,68
Економія: -5,62 грн
32,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
45,08
Економія: -4,78 грн
40,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
44,80
Економія: -4,75 грн
40,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
42,70
Економія: -2,74 грн
39,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
34,05
Економія: -2,24 грн
31,81 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (4)
42,29
Економія: -2,92 грн
39,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (2)
43,41
Економія: -3,45 грн
39,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
47,54
Економія: -7,21 грн
40,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
38,25
Економія: -5,42 грн
32,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
38,70
Економія: -5,73 грн
32,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
44,98
Економія: -4,78 грн
40,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (2)
46,31
Економія: -5,86 грн
40,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
Всього: упаковка (1)
37,29
Економія: -5,33 грн
31,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
37,52
Економія: -5,43 грн
32,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
44,91
Економія: -4,79 грн
40,12 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (1)
37,97
Економія: -4,81 грн
33,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
46,84
Економія: -6,52 грн
40,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
36,57
Економія: -3,69 грн
32,88 грн