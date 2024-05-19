Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 1.2 г назальний - Львів (530617) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
31,62
Економія: -3,98 грн
27,64 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
28,10
Економія: -1,80 грн
26,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
26,82
Економія: -1,28 грн
25,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
29,45
Економія: -2,77 грн
26,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
28,45
Економія: -1,77 грн
26,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
26,92
Економія: -1,02 грн
25,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (3)
30,33
Економія: -3,65 грн
26,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
28,36
Економія: -1,68 грн
26,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
27,64
Економія: -0,96 грн
26,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (5)
30,54
Економія: -3,86 грн
26,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (4)
28,10
Економія: -1,42 грн
26,68 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (3)
30,08
Економія: -3,40 грн
26,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
27,19
Економія: -1,29 грн
25,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (3)
27,91
Економія: -1,61 грн
26,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (7)
27,75
Економія: -1,60 грн
26,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (2)
30,38
Економія: -3,70 грн
26,68 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (4)
29,52
Економія: -1,22 грн
28,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (5)
26,46
Економія: -0,86 грн
25,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (3)
27,84
Економія: -0,94 грн
26,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (2)
27,33
Економія: -1,43 грн
25,90 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом