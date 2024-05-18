БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 1.2 г назальний - Харків (530617) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Старицького, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Слави, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
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Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Чугуїв, вул. Музейна, 9
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
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Всього: упаковка (1)
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Охтирка, пров. Харківський, 3
Аптека низьких цін
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Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12