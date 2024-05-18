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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 1.2 г назальний - Харків (530617) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
27,88
Економія: -1,68 грн
26,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (10)
30,20
Економія: -3,43 грн
26,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
28,26
Економія: -1,48 грн
26,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
30,34
Економія: -4,98 грн
25,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
29,87
Економія: -3,19 грн
26,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (2)
28,55
Економія: -3,38 грн
25,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Всього: упаковка (1)
30,59
Економія: -5,28 грн
25,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
30,91
Економія: -4,23 грн
26,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Всього: упаковка (2)
28,08
Економія: -2,80 грн
25,28 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
28,23
Економія: -1,63 грн
26,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (2)
28,89
Економія: -2,49 грн
26,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
27,16
Економія: -1,01 грн
26,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (1)
27,38
Економія: -1,23 грн
26,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (2)
27,27
Економія: -0,82 грн
26,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
29,08
Економія: -2,40 грн
26,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (2)
29,15
Економія: -2,32 грн
26,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (1)
25,33
Економія: -1,12 грн
24,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
Всього: упаковка (1)
29,22
Економія: -2,54 грн
26,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (2)
28,60
Економія: -1,92 грн
26,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
27,78
Економія: -1,63 грн
26,15 грн