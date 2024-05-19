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АТОДЕРМ СТІК ДЛЯ ГУБ 4 г, №1 - Львів (113992) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 75
Всього: упаковка (1)
269,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
Всього: упаковка (1)
230,43
Економія: -8,11 грн
222,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
Всього: упаковка (1)
208,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калита, вул. Миру, 45
Всього: упаковка (1)
208,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
233,44
Економія: -11,12 грн
222,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
235,70
Економія: -13,70 грн
222,00 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
Всього: упаковка (1)
222,78 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом