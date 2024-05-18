Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяАТОДЕРМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬЦіни в аптеках

АТОДЕРМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 500 мл - Харків (300040) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
564,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
520,05
Економія: -23,25 грн
496,80 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
560,28 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
559,52 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
598,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
601,41 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
602,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
565,52 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
571,87 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
595,23 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
560,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
595,37 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
605,74 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
601,42 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
601,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
597,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
599,37 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
599,05 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
599,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
599,65 грн