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АТОДЕРМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Харків (113995) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
301,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
366,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
394,43
Економія: -17,63 грн
376,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
362,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
338,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
338,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
388,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
385,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
365,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
388,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
365,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
301,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (3)
385,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
388,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
301,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
398,91 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
397,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
388,08 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
364,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
302,18 грн