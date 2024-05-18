Атодерм крем для рук 50 мл, №1 - Харків (113973) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Економна аптека
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека шар@
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Харків, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
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Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Аптека низьких цін
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Харків, шосе Салтівське, 145
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52-А
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Харків, шосе Салтівське, 262-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г