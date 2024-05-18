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Атодерм крем для рук 50 мл, №1 - Харків (113973) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
218,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
243,70
Економія: -10,90 грн
232,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
268,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
267,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
279,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
268,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
281,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
218,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (4)
218,24 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
202,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
244,00
Економія: -11,20 грн
232,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
245,21
Економія: -12,41 грн
232,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
279,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
281,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
218,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (2)
285,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (2)
244,63
Економія: -11,83 грн
232,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52-А
Всього: упаковка (1)
245,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (1)
218,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
218,24 грн