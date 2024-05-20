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Атодерм крем 500 мл - Одеса (114091) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
704,87 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (2)
684,34 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (3)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн