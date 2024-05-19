Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаАтодерм кремЦіни в аптеках

Атодерм крем 500 мл - Київ (114091) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
684,34 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
786,99 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
752,77 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
684,34 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (2)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
871,60
Економія: -174,30 грн
697,30 грн