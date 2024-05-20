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Атодерм крем 200 мл - Одеса (113990) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
505,25
Економія: -27,65 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
505,87
Економія: -28,27 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -24,50 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
502,67
Економія: -25,07 грн
477,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
500,14
Економія: -22,54 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
506,92
Економія: -29,32 грн
477,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
493,60
Економія: -16,00 грн
477,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
500,29
Економія: -22,69 грн
477,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
500,24
Економія: -22,64 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
492,45
Економія: -14,85 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 33-А
Всього: упаковка (1)
505,25
Економія: -27,65 грн
477,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (1)
510,60
Економія: -33,00 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (1)
495,84
Економія: -18,24 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
501,15
Економія: -23,55 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
495,89
Економія: -18,29 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
496,90
Економія: -19,30 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Варненська, 7-Б
Всього: упаковка (2)
494,17
Економія: -16,57 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
497,37
Економія: -19,77 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
504,87
Економія: -27,27 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
504,49
Економія: -26,89 грн
477,60 грн