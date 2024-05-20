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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 50 мл - Одеса (167522) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (2)
32,63
Економія: -4,84 грн
27,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
30,83
Економія: -3,17 грн
27,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
32,52
Економія: -4,81 грн
27,71 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
30,22
Економія: -2,39 грн
27,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
32,15
Економія: -4,36 грн
27,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (2)
30,84
Економія: -3,06 грн
27,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
Всього: упаковка (1)
30,49
Економія: -2,80 грн
27,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
33,25
Економія: -5,46 грн
27,79 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
30,72
Економія: -2,84 грн
27,88 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (5)
31,00 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
29,86
Економія: -2,32 грн
27,54 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
Всього: упаковка (2)
33,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (2)
30,99
Економія: -3,15 грн
27,84 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
33,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (2)
31,55
Економія: -3,67 грн
27,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 4
Всього: упаковка (2)
32,26
Економія: -3,48 грн
28,78 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
31,58
Економія: -3,98 грн
27,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Всього: упаковка (1)
31,26
Економія: -3,48 грн
27,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 36-А
Всього: упаковка (1)
27,24
Економія: -1,61 грн
25,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Всього: упаковка (3)
31,40
Економія: -3,62 грн
27,78 грн