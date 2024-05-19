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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 50 мл - Київ (167522) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
37,50
Економія: -9,07 грн
28,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
33,70
Економія: -5,95 грн
27,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
32,68
Економія: -5,00 грн
27,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
31,75
Економія: -4,00 грн
27,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
31,45
Економія: -3,69 грн
27,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
34,01
Економія: -6,30 грн
27,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
31,20
Економія: -3,45 грн
27,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
33,31
Економія: -5,56 грн
27,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
34,16
Економія: -6,37 грн
27,79 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
34,06
Економія: -4,29 грн
29,77 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
32,18
Економія: -2,41 грн
29,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (2)
31,10
Економія: -3,38 грн
27,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (2)
32,52
Економія: -4,74 грн
27,78 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
35,74
Економія: -4,60 грн
31,14 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
31,58
Економія: -3,98 грн
27,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
Всього: упаковка (1)
34,32
Економія: -6,55 грн
27,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Всього: упаковка (1)
33,83
Економія: -5,99 грн
27,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 4
Всього: упаковка (2)
31,68
Економія: -2,90 грн
28,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (1)
30,29
Економія: -2,45 грн
27,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (2)
31,23
Економія: -3,45 грн
27,78 грн