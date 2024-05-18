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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (167522) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
30,67
Економія: -2,79 грн
27,88 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
29,54
Економія: -2,00 грн
27,54 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (1)
32,98
Економія: -5,17 грн
27,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
32,47
Економія: -4,68 грн
27,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
30,69
Економія: -2,86 грн
27,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
32,42
Економія: -4,63 грн
27,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
30,16
Економія: -2,46 грн
27,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 36-А
Всього: упаковка (1)
26,94
Економія: -1,31 грн
25,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Всього: упаковка (3)
31,41
Економія: -3,63 грн
27,78 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Всього: упаковка (1)
31,75
Економія: -3,97 грн
27,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (1)
31,48
Економія: -3,70 грн
27,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
34,05
Економія: -6,30 грн
27,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
33,49
Економія: -5,74 грн
27,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
Всього: упаковка (1)
34,00
Економія: -6,25 грн
27,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Всього: упаковка (1)
32,07
Економія: -4,25 грн
27,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (2)
31,23
Економія: -3,45 грн
27,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (2)
32,52
Економія: -4,74 грн
27,78 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
35,74
Економія: -4,60 грн
31,14 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
34,06
Економія: -4,29 грн
29,77 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
31,58
Економія: -3,98 грн
27,60 грн