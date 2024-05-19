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АНТИХРАПІН аерозоль 30 мл - Львів (86670) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
145,42
Економія: -20,61 грн
124,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
139,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
146,99
Економія: -20,47 грн
126,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
126,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
132,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
139,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
139,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
139,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
139,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
141,99
Економія: -15,47 грн
126,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
167,99
Економія: -41,47 грн
126,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
156,99
Економія: -30,47 грн
126,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
189,50
Економія: -62,98 грн
126,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
126,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
139,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
139,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
139,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
139,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
139,50 грн