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АНТИХРАПІН аерозоль 30 мл - Харків (86670) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
117,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
132,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
132,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
132,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
132,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
132,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
141,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
142,50
Економія: -15,85 грн
126,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
132,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
132,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
132,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
113,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
132,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
126,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
132,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
132,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
132,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
132,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
132,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
132,30 грн