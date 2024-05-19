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АВЕН ТЕРМАЛЬНА ВОДА АЕРОЗОЛЬ 300 мл - Київ (50319) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 238 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (5)
468,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (5)
468,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
468,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
431,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (3)
467,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (7)
414,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
425,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
458,69 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (6)
468,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (6)
468,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
419,76 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (7)
468,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (9)
413,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
413,43 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (6)
468,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
384,66
Економія: -24,66 грн
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (6)
468,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (5)
468,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
440,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
380,88
Економія: -20,88 грн
360,00 грн