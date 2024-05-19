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АВЕН ТЕРМАЛЬНА ВОДА АЕРОЗОЛЬ 50 мл - Львів (50318) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
206,51 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (3)
195,89 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (7)
196,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
161,33
Економія: -7,73 грн
153,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
196,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
196,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (5)
196,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
218,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (3)
218,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (1)
196,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (4)
196,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (3)
218,40
Економія: -6,55 грн
211,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (2)
210,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (4)
218,40
Економія: -6,55 грн
211,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
211,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (2)
199,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
218,40
Економія: -6,55 грн
211,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (2)
211,04 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
196,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (3)
199,70
Економія: -5,99 грн
193,71 грн