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АВЕН ТЕРМАЛЬНА ВОДА АЕРОЗОЛЬ 50 мл - Київ (50318) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
218,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
182,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
199,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
190,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
210,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (3)
195,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
190,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
189,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (3)
199,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
199,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
177,74
Економія: -9,74 грн
168,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
177,09
Економія: -9,09 грн
168,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (10)
218,40
Економія: -6,55 грн
211,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
152,74
Економія: -4,82 грн
147,92 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (3)
186,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
199,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3)
160,94
Економія: -7,34 грн
153,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (2)
218,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
174,94
Економія: -6,94 грн
168,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
174,37
Економія: -6,37 грн
168,00 грн