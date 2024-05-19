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АВЕН КЛІНАНС ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Львів (50326) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
442,55
Економія: -4,28 грн
438,27 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
468,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (4)
414,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
468,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
425,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
425,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
414,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (4)
425,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
414,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
414,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (3)
414,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (2)
414,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
425,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (3)
468,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
414,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (2)
468,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
468,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
468,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (2)
425,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (1)
414,80 грн