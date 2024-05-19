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АВЕН КЛІНАНС ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Київ (50326) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
468,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
468,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
468,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
432,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
467,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
431,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
425,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
445,56 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
468,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
468,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
338,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
468,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
403,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
435,49 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
468,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
468,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
468,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
435,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
468,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
468,00
Економія: -14,04 грн
453,96 грн