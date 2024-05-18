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АВЕН КЛІНАНС ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (50326) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
381,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
381,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
381,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
381,60 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
401,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
400,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
390,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
408,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
354,89 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
468,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
372,63 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (2)
354,89 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
468,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
468,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
425,00 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (1)
431,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
433,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
433,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
432,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
436,58 грн