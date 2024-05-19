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АВЕН ГІДРАНС НАСИЧЕНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ 40 мл - Київ (50321) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
628,24 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
603,40
Економія: -33,08 грн
570,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
601,17
Економія: -30,85 грн
570,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
588,91
Економія: -18,59 грн
570,32 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
599,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
597,58
Економія: -27,26 грн
570,32 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
561,39
Економія: -22,27 грн
539,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
608,87
Економія: -38,55 грн
570,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
604,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
780,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
604,20 грн