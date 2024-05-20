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АВЕН ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ 50 мл - Одеса (642101) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
1032,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
863,65
Економія: -38,93 грн
824,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
862,57
Економія: -37,85 грн
824,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
865,38
Економія: -40,66 грн
824,72 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
943,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
979,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
861,91
Економія: -37,19 грн
824,72 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
1032,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
943,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
925,02 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
1017,36 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
974,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
864,80
Економія: -40,08 грн
824,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
851,52
Економія: -26,80 грн
824,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
799,87
Економія: -46,27 грн
753,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (3)
865,05
Економія: -40,33 грн
824,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
979,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
979,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
1001,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн