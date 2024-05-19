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АВЕН ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ 50 мл - Київ (642101) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
1072,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1071,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
1071,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
1001,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (4)
1072,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
1072,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
881,21
Економія: -56,49 грн
824,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
979,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
979,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
872,55
Економія: -47,83 грн
824,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
979,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
974,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
858,78
Економія: -34,06 грн
824,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн