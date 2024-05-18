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АВЕН ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642101) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
854,90
Економія: -30,18 грн
824,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
879,32
Економія: -54,60 грн
824,72 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
862,24
Економія: -37,52 грн
824,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
880,22
Економія: -55,50 грн
824,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
857,13
Економія: -32,41 грн
824,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
1072,00 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
962,00
Економія: -125,00 грн
837,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
792,94
Економія: -39,34 грн
753,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
945,00
Економія: -108,00 грн
837,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
860,27
Економія: -35,55 грн
824,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (3)
850,37
Економія: -25,65 грн
824,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
804,77
Економія: -35,17 грн
769,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
852,27
Економія: -27,55 грн
824,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
783,52
Економія: -29,92 грн
753,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
877,50
Економія: -52,78 грн
824,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
979,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
1001,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
979,70 грн