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D'OLIVA СТІК-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.8 г - Київ (113324) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
117,00
Економія: -9,36 грн
107,64 грн
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (1)
125,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
118,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
124,02 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (2)
140,79
Економія: -1,54 грн
139,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
123,82
Економія: -0,05 грн
123,77 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (2)
112,00
Економія: -3,36 грн
108,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (2)
118,29
Економія: -0,77 грн
117,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
122,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
123,19 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
110,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
104,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (1)
124,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (1)
127,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
121,50 грн
Лекафарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 2/13
Всього: упаковка (1)
120,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (1)
105,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Всього: упаковка (1)
126,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
123,43
Економія: -1,27 грн
122,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
123,99
Економія: -2,18 грн
121,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
123,97
Економія: -0,22 грн
123,75 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (2)
124,14 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
Всього: упаковка (1)
123,93 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (2)
122,93 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 47
Всього: упаковка (1)
123,94
Економія: -0,24 грн
123,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (2)
140,42 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (1)
123,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
82,74
Економія: -1,27 грн
81,47 грн