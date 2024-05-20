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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ" спрей балон 58 г - Одеса (84533) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (4)
85,92
Економія: -11,33 грн
74,59 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Всього: упаковка (2)
69,20 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
100,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
81,51
Економія: -6,92 грн
74,59 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (2)
88,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (1)
79,92
Економія: -5,33 грн
74,59 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Всього: упаковка (1)
74,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
82,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
Всього: упаковка (2)
89,09
Економія: -14,19 грн
74,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
88,04
Економія: -13,75 грн
74,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (3)
78,92
Економія: -4,14 грн
74,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
Всього: упаковка (1)
83,21
Економія: -7,37 грн
75,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
Всього: упаковка (1)
83,74
Економія: -10,94 грн
72,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, просп. Перемоги, 22/1
Всього: упаковка (2)
91,55
Економія: -14,67 грн
76,88 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
89,14
Економія: -14,24 грн
74,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
83,00
Економія: -18,00 грн
65,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
82,20
Економія: -6,69 грн
75,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
Всього: упаковка (1)
79,66
Економія: -5,56 грн
74,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
77,00
Економія: -12,00 грн
65,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (1)
77,00
Економія: -12,00 грн
65,00 грн