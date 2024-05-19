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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ" спрей балон 58 г - Київ (84533) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (7)
112,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
112,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
84,47
Економія: -9,76 грн
74,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
113,82 грн
Аптека вашої сім'ї
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (2)
76,04 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
100,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
112,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
91,53
Економія: -16,54 грн
74,99 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (2)
86,37
Економія: -6,48 грн
79,89 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (2)
77,00
Економія: -2,31 грн
74,69 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: упаковка (1)
100,80 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
81,50
Економія: -6,61 грн
74,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
91,78
Економія: -10,78 грн
81,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
82,81
Економія: -7,30 грн
75,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Музична, 2
Всього: упаковка (3)
113,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 100
Всього: упаковка (1)
113,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (2)
112,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Покровська, 131-А
Всього: упаковка (1)
113,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
Всього: упаковка (2)
113,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
Всього: упаковка (1)
79,13
Економія: -5,03 грн
74,10 грн