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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ" спрей балон 58 г - Харків (84533) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
113,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
112,81 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (1)
94,00 грн
Сатурн-фарм
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
Всього: упаковка (1)
88,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (3)
79,99
Економія: -5,99 грн
74,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (1)
79,57
Економія: -5,85 грн
73,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
83,46
Економія: -7,71 грн
75,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: упаковка (1)
78,72
Економія: -4,56 грн
74,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (2)
83,32
Економія: -8,77 грн
74,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
77,90
Економія: -5,25 грн
72,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (3)
112,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (2)
113,13 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (1)
77,00
Економія: -12,00 грн
65,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (1)
77,00
Економія: -12,00 грн
65,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
91,69
Економія: -16,79 грн
74,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
83,00
Економія: -18,00 грн
65,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
77,00
Економія: -12,00 грн
65,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (3)
78,74
Економія: -3,96 грн
74,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
Всього: упаковка (1)
79,13
Економія: -5,03 грн
74,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
85,55
Економія: -11,26 грн
74,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
Всього: упаковка (2)
91,31
Економія: -16,41 грн
74,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
Всього: упаковка (1)
85,26
Економія: -12,46 грн
72,80 грн