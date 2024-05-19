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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ" спрей балон 130 г тм Solution Pharm - Київ (828906) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
184,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (29)
183,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (37)
182,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
183,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (9)
183,47 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (12)
183,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (6)
184,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
184,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (11)
183,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (8)
184,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (5)
183,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Всього: упаковка (15)
184,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (8)
183,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (5)
184,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (2)
182,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (3)
184,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
Всього: упаковка (19)
182,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
182,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (5)
182,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
184,05 грн