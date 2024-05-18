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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ" спрей балон 130 г тм Solution Pharm - Харків (828906) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 218 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (16)
183,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (18)
184,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (11)
184,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (17)
182,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (16)
183,21 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
183,32 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
184,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (12)
183,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (7)
183,85 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (11)
182,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (33)
183,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (17)
184,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (17)
182,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (10)
182,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (14)
183,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (13)
183,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (9)
183,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (15)
182,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (43)
182,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
182,61 грн