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АПІФАРМ ВІД ХРАПУ краплі флакон 10 мл - Одеса (99576) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (2)
43,06
Економія: -5,24 грн
37,82 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Всього: упаковка (3)
41,63
Економія: -3,81 грн
37,82 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (2)
51,10 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Всього: упаковка (1)
38,53
Економія: -1,38 грн
37,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
Всього: упаковка (1)
38,96
Економія: -1,81 грн
37,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
40,19
Економія: -2,79 грн
37,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (2)
39,67
Економія: -2,27 грн
37,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (2)
41,85
Економія: -4,45 грн
37,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
39,11
Економія: -1,81 грн
37,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
38,67
Економія: -1,22 грн
37,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (3)
40,10
Економія: -2,28 грн
37,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
43,98
Економія: -6,16 грн
37,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
41,14
Економія: -3,32 грн
37,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (2)
39,84
Економія: -2,02 грн
37,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (3)
44,10
Економія: -6,28 грн
37,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (1)
40,11
Економія: -2,29 грн
37,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (2)
33,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (2)
40,81
Економія: -2,99 грн
37,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
40,49
Економія: -2,62 грн
37,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Всього: упаковка (2)
41,84
Економія: -2,69 грн
39,15 грн