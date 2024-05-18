АПІФАРМ краплі у ніс 10 мл - Харків (78251) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Київ, вул. Йорданська, 1
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 45/7
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 20
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Ценського, 5
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Коновальця Євгена, 8-В
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Хоростків, вул. Незалежності, 68-Б
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Борщів, вул. Шевченка, 13-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 42
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Збараж, пл. Франка Івана, 34-Г
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 5
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Тернопіль, вул. Київська, 11-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тернопіль, вул. Патріарха Гузара Любомира, 2