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D'OLIVA ГЕЛЬ ПІД ОЧІ 15 мл - Київ (99265) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
270,00
Економія: -21,60 грн
248,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (2)
316,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
385,24
Економія: -0,85 грн
384,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
350,48 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (2)
383,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
350,87
Економія: -6,34 грн
344,53 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
386,15 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
326,00
Економія: -9,78 грн
316,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (3)
315,04
Економія: -0,89 грн
314,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
305,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (2)
284,04 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
318,23
Економія: -4,46 грн
313,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
324,72
Економія: -0,57 грн
324,15 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
302,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
315,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
153,60 грн
Вітамін
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Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Соборності, 5
Всього: упаковка (1)
153,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
Всього: упаковка (1)
330,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (1)
326,70 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 25
Всього: упаковка (1)
153,60 грн