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D'OLIVA ГЕЛЬ ПІД ОЧІ 15 мл - Харків (99265) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
323,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
315,55
Економія: -0,48 грн
315,07 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
323,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
315,03
Економія: -1,88 грн
313,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
302,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (2)
286,85
Економія: -4,88 грн
281,97 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
326,00
Економія: -9,78 грн
316,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
350,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
381,18
Економія: -0,23 грн
380,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
350,87
Економія: -6,34 грн
344,53 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
380,44
Економія: -1,13 грн
379,31 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (2)
318,27
Економія: -3,46 грн
314,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (2)
383,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
270,00
Економія: -21,60 грн
248,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (3)
317,18
Економія: -3,52 грн
313,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (2)
316,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
349,32 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
316,73
Економія: -1,40 грн
315,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 126-Б
Всього: упаковка (1)
385,20
Економія: -2,99 грн
382,21 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (2)
319,42
Економія: -4,22 грн
315,20 грн