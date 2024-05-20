Айлар® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл блістер у пачці, №5 - Одеса (406847) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 74 аптеках
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Одеса, вул. Болгарська, 42
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Одеса, вул. Грецька, 46
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
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Всього: картридж (2)
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Всього: упаковка (1), картридж (2)
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека tas
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110