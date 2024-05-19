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Айлар® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл блістер у пачці, №5 - Львів (406847) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
1438,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), картридж (1)
1693,61
Економія: -99,98 грн
1593,63 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), картридж (4)
1623,80
Економія: -160,10 грн
1463,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
1621,77
Економія: -164,77 грн
1457,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
1370,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
1370,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
1696,30
Економія: -102,67 грн
1593,63 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1), картридж (2)
1623,80
Економія: -44,70 грн
1579,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (2), картридж (1)
1623,80
Економія: -44,70 грн
1579,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
1718,56
Економія: -175,28 грн
1543,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
1438,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
1608,20
Економія: -92,55 грн
1515,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
1370,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: картридж (4)
1450,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
1362,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
1579,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: картридж (2)
1505,80
Економія: -42,10 грн
1463,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
1639,87
Економія: -152,03 грн
1487,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
1347,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
1591,51
Економія: -139,20 грн
1452,31 грн