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Аллегра® 180 мг таблетки, вкриті оболонкою 180 мг блістер, №10 - Львів (317377) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 331 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
166,50 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
192,35
Економія: -25,95 грн
166,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
152,11 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
167,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
179,40
Економія: -30,35 грн
149,05 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
151,64 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
178,50
Економія: -20,00 грн
158,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (3)
166,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
161,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
148,08 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (3)
229,10
Економія: -70,80 грн
158,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (4)
166,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
202,99
Економія: -44,49 грн
158,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
197,99
Економія: -39,49 грн
158,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
166,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4)
160,56
Економія: -13,95 грн
146,61 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
229,10
Економія: -70,80 грн
158,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
187,29
Економія: -38,04 грн
149,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
166,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
174,99
Економія: -16,49 грн
158,50 грн