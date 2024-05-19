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Аллегра® 180 мг таблетки, вкриті оболонкою 180 мг блістер, №10 - Київ (317377) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1104 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
202,99
Економія: -44,49 грн
158,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (11)
229,10
Економія: -70,80 грн
158,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
229,10
Економія: -70,80 грн
158,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
154,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (5)
162,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
153,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (3)
152,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (13)
160,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (3)
229,10
Економія: -70,80 грн
158,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
207,99
Економія: -49,49 грн
158,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
256,90
Економія: -65,13 грн
191,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
152,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (8)
149,21 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
235,00
Економія: -59,79 грн
175,21 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
231,90
Економія: -73,60 грн
158,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
229,00
Економія: -70,70 грн
158,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
178,13 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
229,10
Економія: -70,80 грн
158,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
190,02
Економія: -51,86 грн
138,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
163,54 грн