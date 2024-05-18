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Аллегра® 180 мг таблетки, вкриті оболонкою 180 мг блістер, №10 - Харків (317377) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 352 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (3)
158,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (3)
152,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
181,40
Економія: -39,17 грн
142,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
160,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
157,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
184,55
Економія: -46,92 грн
137,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
158,81 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
148,45 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
160,79 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
219,70
Економія: -61,40 грн
158,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
148,66 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
210,40
Економія: -50,30 грн
160,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
180,50
Економія: -22,04 грн
158,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
158,25 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
168,87 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
161,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
176,25
Економія: -33,50 грн
142,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (3)
169,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
152,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
169,45 грн