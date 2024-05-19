Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯІнші антигістамінні препарати для системного застосуванняФексофенадинАллегра® 120 мгЦіни в аптеках

Аллегра® 120 мг таблетки, вкриті оболонкою 120 мг блістер, №10 - Львів (317373) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 234 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
139,50 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
161,00
Економія: -21,72 грн
139,28 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
121,57 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
142,84 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
147,35
Економія: -29,77 грн
117,58 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
125,46 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
148,50
Економія: -18,46 грн
130,04 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
139,50 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
135,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
125,25 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
188,20
Економія: -58,50 грн
129,70 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (5)
139,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
165,99
Економія: -35,95 грн
130,04 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
159,99
Економія: -29,95 грн
130,04 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
139,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
134,86
Економія: -11,43 грн
123,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
151,61
Економія: -34,07 грн
117,54 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
139,50 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
147,99
Економія: -17,95 грн
130,04 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
176,99
Економія: -46,95 грн
130,04 грн