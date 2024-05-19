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Аллегра® 120 мг таблетки, вкриті оболонкою 120 мг блістер, №10 - Київ (317373) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 926 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
171,99
Економія: -41,95 грн
130,04 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
188,30
Економія: -58,60 грн
129,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
126,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (5)
125,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
135,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
127,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
127,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
188,20
Економія: -58,50 грн
129,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
138,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
232,20
Економія: -68,09 грн
164,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
125,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
121,53 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
202,10
Економія: -37,99 грн
164,11 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
188,20
Економія: -58,50 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
188,30
Економія: -58,60 грн
129,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
154,91
Економія: -42,49 грн
112,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
120,31 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
188,20
Економія: -58,50 грн
129,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (4)
127,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (5)
126,60 грн