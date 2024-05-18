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Аллегра® 120 мг таблетки, вкриті оболонкою 120 мг блістер, №10 - Харків (317373) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 290 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
125,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
132,16
Економія: -13,94 грн
118,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (9)
131,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
127,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
134,85
Економія: -17,09 грн
117,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
129,34 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
132,56 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
132,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
128,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
151,99
Економія: -22,17 грн
129,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
129,19 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
137,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
146,09
Економія: -28,75 грн
117,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
138,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (5)
126,50 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
141,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
138,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
153,52
Економія: -33,09 грн
120,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
134,58 грн