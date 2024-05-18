Аллегра® 120 мг таблетки, вкриті оболонкою 120 мг блістер, №10 - Харків (317373) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Економна аптека
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Харків, вул. Молочна, 1
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Харків, вул. Університетська, 33