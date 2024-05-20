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Армадін розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці, №10 - Запоріжжя (325919) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
1120,00
Економія: -143,00 грн
977,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (4)
1100,00
Економія: -123,00 грн
977,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
1170,00
Економія: -193,00 грн
977,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
1053,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (6), ампула (7)
1150,39
Економія: -144,68 грн
1005,71 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2), ампула (3)
1171,19
Економія: -165,63 грн
1005,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
1016,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
1102,09
Економія: -124,03 грн
978,06 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
1100,00
Економія: -123,00 грн
977,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: ампула (5)
1049,30 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
1100,00
Економія: -123,00 грн
977,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
1109,70
Економія: -120,70 грн
989,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
1101,73
Економія: -123,67 грн
978,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: ампула (9)
1122,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), ампула (8)
1146,38
Економія: -105,70 грн
1040,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), ампула (3)
1118,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
1016,62 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
1100,00
Економія: -123,00 грн
977,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), ампула (3)
1165,96
Економія: -160,08 грн
1005,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3), ампула (4)
1151,94
Економія: -146,50 грн
1005,44 грн