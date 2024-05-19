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Армадін розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці, №10 - Львів (325919) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 303 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
968,10 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
1064,59
Економія: -23,97 грн
1040,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
1016,70 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
1020,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (7)
1188,77
Економія: -182,71 грн
1006,06 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
959,09 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
1102,33
Економія: -124,16 грн
978,17 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
1072,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (5)
1016,70 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
1052,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), ампула (5)
1109,70
Економія: -123,40 грн
986,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
968,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
1102,09
Економія: -123,92 грн
978,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
1106,99
Економія: -128,82 грн
978,17 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
968,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), ампула (5)
1246,52
Економія: -240,76 грн
1005,76 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), ампула (3)
1109,70
Економія: -123,40 грн
986,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), ампула (7)
1164,07
Економія: -158,89 грн
1005,18 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
968,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
1102,09
Економія: -123,92 грн
978,17 грн