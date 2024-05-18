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Армадін розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці, №10 - Харків (325919) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 440 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (4), ампула (1)
1118,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (3)
1015,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4), ампула (3)
1231,77
Економія: -226,30 грн
1005,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2), ампула (4)
1121,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1), ампула (3)
1054,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (5)
1070,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3), ампула (5)
1164,63
Економія: -159,19 грн
1005,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: ампула (4)
1119,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4), ампула (2)
1128,10 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), ампула (8)
1122,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), ампула (8)
1109,70
Економія: -123,40 грн
986,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2), ампула (7)
1120,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5), ампула (1)
1109,70
Економія: -122,70 грн
987,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1102,64
Економія: -124,44 грн
978,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), ампула (2)
1125,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: ампула (6)
1124,50 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
1016,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3), ампула (8)
1163,07
Економія: -157,15 грн
1005,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2), ампула (3)
1055,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: ампула (5)
1124,80 грн