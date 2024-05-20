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Беліса краплі оральні флакон у пачці 40 мл, №1 - Одеса (382879) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
158,60 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
164,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
188,68
Економія: -33,37 грн
155,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
143,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
158,60 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
158,60 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
158,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
158,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
158,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
179,96
Економія: -24,92 грн
155,04 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
154,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
158,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
146,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
158,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
165,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
158,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
158,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
158,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
158,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
158,60 грн