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Адваграф капсули подовженої дії 5 мг, №50 - Одеса (114223) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Війтівка, вул. Соборна, 77
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9442,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
8918,99
Економія: -15,98 грн
8903,01 грн
Подорожник
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Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9442,60 грн
Ощад аптека
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Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9442,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
9442,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9442,60 грн
Подорожник
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Володарка, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9442,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
9442,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Шкільна, 33-А
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9442,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9442,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9442,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9442,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
Всього: упаковка (2)
8918,99
Економія: -15,98 грн
8903,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9442,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9442,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9442,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
9442,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Д
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
9442,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9442,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8-А
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9442,60 грн