Адваграф капсули подовженої дії 5 мг, №50 - Харків (114223) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
В інших містах:
Аптека шар@
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Варва, вул. Миру, 48-В
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Ладан, вул. Миру, 75
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Прилуки, вул. Київська, 307
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Прилуки, вул. Київська, 305
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Прилуки, вул. Київська, 56
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Борзна, вул. Незалежності, 3
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 11
Наявність на 2024-05-22 - 12:00