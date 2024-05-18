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Адваграф капсули подовженої дії 5 мг, №50 - Харків (114223) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
10215,13
Економія: -1218,39 грн
8996,74 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (12)
10189,69
Економія: -1149,29 грн
9040,40 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
9440,00
Економія: -445,50 грн
8994,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Варва, вул. Миру, 48-В
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9378,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9378,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Ладан, вул. Миру, 75
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9378,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9378,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9378,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Прилуки, вул. Київська, 307
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9378,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Прилуки, вул. Київська, 305
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9378,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9378,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9378,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9378,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9378,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9378,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9378,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Прилуки, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
9378,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
9378,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Борзна, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9378,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9378,40 грн