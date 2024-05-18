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Адваграф капсули подовженої дії 5 мг, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (114223) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
9440,00
Економія: -445,50 грн
8994,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
9890,67
Економія: -893,93 грн
8996,74 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
9397,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
8918,99
Економія: -43,87 грн
8875,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (12)
10165,64
Економія: -1125,24 грн
9040,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9397,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9397,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладан, вул. Миру, 75
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9397,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9397,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9397,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9397,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9397,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9397,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 305
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9397,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9397,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9397,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
9397,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
9397,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
9397,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
9397,20 грн